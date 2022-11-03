КДК РФС оштрафовал «Ахмат» и «Ростов» за матч 15-го тура РПЛ

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по итогам матча 15-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Ростовом» (1:2).

«Болельщики кидали пустые бутылки в сторону скамейки «Ростова». Бутылки ни в кого не попали. «Ахмат» оштрафован на 50 тысяч рублей. Футболисты «Ростова» опоздали с выходом из раздевалок на второй тайм на 2 минуты. Клуб получил штраф в размере 20 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.