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Сегодня, 15:31

КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Локомотив» на общую сумму в размере 60 тысяч рублей

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по итогам матча 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (0:1).

«Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров наказан штрафом в 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. ЦСКА оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что болельщики команды скандировали кричалки, содержащие ненормативную лексику во время игры», — сказал Григорьянц.

29 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» прошел матч между «Локомотивом» и ЦСКА. Единственный гол в игре забил хавбек красно-синих Хесус Медина на 22-й минуте встречи.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с 29 баллами. «Локомотив» располагается на 14-й строчке с 12 очками.

5 ноября команда Владимира Федотова сыграет с «Нижним Новгородом» в 16-м туре РПЛ, а «Локомотив» встретится с «Уралом» 6 ноября.

Футбол
РФС
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
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КДК РФС оштрафовал «Ахмат» и «Ростов» за матч 15-го тура РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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