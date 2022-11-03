КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Локомотив» на общую сумму в размере 60 тысяч рублей

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по итогам матча 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (0:1).

«Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров наказан штрафом в 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. ЦСКА оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что болельщики команды скандировали кричалки, содержащие ненормативную лексику во время игры», — сказал Григорьянц.

29 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» прошел матч между «Локомотивом» и ЦСКА. Единственный гол в игре забил хавбек красно-синих Хесус Медина на 22-й минуте встречи.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с 29 баллами. «Локомотив» располагается на 14-й строчке с 12 очками.

5 ноября команда Владимира Федотова сыграет с «Нижним Новгородом» в 16-м туре РПЛ, а «Локомотив» встретится с «Уралом» 6 ноября.