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Сегодня, 15:54

КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к полузащитнику «Краснодара» Черникову

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет решил не применять к футболисту «Краснодара» Александру Черникову дополнительную дисквалификацию после удаления игрока в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

«Мы обратились в ЭСК. Комиссия не установила очевидной ошибки в решении судьбы. Таким образом, КДК не отменил красную Черникову, но принял решение не применять дополнительную дисквалификацию», — приводит корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев слова Григорьянца.

Таким образом, Черников пропустит лишь один матч «Краснодара» — выездную встречу с «Уралом», которая состоится 29 июля в рамках 3-го тура РПЛ. Начало — в 18.00 (мск).

Сегодня, 27 июля, Экспертно-судейская комиссия РФС объявила, что главный судья матча Кирилл Левников принял правильное решение, удалив Черникова.

Черников получил прямую красную карточку на 37-й минуте встречи за отмашку во время борьбы за мяч с полузащитником «Спартака» Виктором Мозесом.

Александр Черников
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
3
2
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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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