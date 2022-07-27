КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к полузащитнику «Краснодара» Черникову

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет решил не применять к футболисту «Краснодара» Александру Черникову дополнительную дисквалификацию после удаления игрока в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

«Мы обратились в ЭСК. Комиссия не установила очевидной ошибки в решении судьбы. Таким образом, КДК не отменил красную Черникову, но принял решение не применять дополнительную дисквалификацию», — приводит корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев слова Григорьянца.

Таким образом, Черников пропустит лишь один матч «Краснодара» — выездную встречу с «Уралом», которая состоится 29 июля в рамках 3-го тура РПЛ. Начало — в 18.00 (мск).

Сегодня, 27 июля, Экспертно-судейская комиссия РФС объявила, что главный судья матча Кирилл Левников принял правильное решение, удалив Черникова.

Черников получил прямую красную карточку на 37-й минуте встречи за отмашку во время борьбы за мяч с полузащитником «Спартака» Виктором Мозесом.