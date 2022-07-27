КДК РФС оштрафовал «Зенит» за поздний выход из раздевалки на второй тайм матча с «Крыльями»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил о решение оштрафовать на 20 тысяч рублей «Зенит» по итогу матча 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0). Об этом сообщает корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

«За нарушение регламента. После перерыва футболисты «Зенита» вышли на второй тайм с задержкой на 2 минуты «Зенит» оштрафован на 20 тысяч», — сказал Григорьянц.

В матче с самарской командой в составе сине-бело-голубых дублем отметился Андрей Мостовой и еще один гол на счету Далера Кузяева.