«Локомотив» оштрафовали на 130 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Локомотив» был оштрафован на 130 тысяч рублей по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Локомотив» оштрафован на 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. Также клуб получил штраф в размере 20 тысяч рублей из-за того, что во время матча работало одно табло замен вместо трех. Кроме этого, «Локомотив» наказан штрафом в 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (5 желтых карточек, одно удаление)», — приводит корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев слова Григорьянца.

Кроме того, тренер железнодорожников Марвин Комппер и начальник команды Эдуард Шнорр оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый за выход за пределы технической зоны.