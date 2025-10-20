КДК РФС не будет рассматривать удаление Джику в матче с «Ростовом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о рассмотрении на заседании эпизода с удалением защитника «Спартака» Александера Джику в матче 12-го тура против «Ростова» (1:1).

«КДК РФС не будет рассматривать удаление защитника «Спартака» Джику. Он был удален за лишение явной возможности забить гол — это автоматическая дисквалификация», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Спартак» после 12-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ростов» набрал 14 очков и расположился на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.