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20 октября 2025, 10:34

Сын Нигматуллина раскритиковал заявление отца в соцсети: «Ты публично меня унижаешь с братом»

Сергей Ярошенко
Руслан Нигматуллин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сын бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина Руслан раскритиковал пост отца в Telegram-канале.

19 октября праздновался день отца.

«Сегодня День отца. Учитывая современные реалии, когда не каждый отец получает должное внимание и уважение от своих детей, поздравляю себя и всех мужчин, которым выпала честь носить это звание. Когда-то я отдавал своим детям все самое лучшее — любовь, заботу, поддержку, время и душу. Но, увы, после развода та магическая связь, что казалась нерушимой, ослабла. Впервые за 25 лет старшего сына и 21 год младшего я не услышал простого «папа, с днем рождения». Грустно. Но я верю: время все расставит по местам. Пусть будет так. С Днем Отцов», — написал экс-футболист.

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«Ты публично меня унижаешь с братом, подставил меня с моей женой на 40 тысяч долларов и после этого просто матом меня послал и сказал что у тебя больше нет сына. Теперь нам пришлось на тебя подать в полицию в США, так как другого решения нет и после того ты удивляешься почему мы тебя не поздравили с днем рождения. Твое вранье нам уже надоело и тебе должно быть очень стыдно за все выдуманные вещи, про которые ты рассказал. Ну и конечно же ты удалишь этот комментарий сразу, как его увидишь», — ответил сын.

Нигматуллин состял в браке со своей супругой Еленой с 1996 по 2024 год. У них есть два сына — Руслан и Марсель.

Источник: Telegram-канал Руслана Нигматуллина
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Руслан Нигматуллин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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