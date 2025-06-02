КДК РФС накажет нападающего «Сочи» Писарского за удаление в матче с «Пари НН»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседание по переходным матчам между «Пари НН» и «Сочи».

«По первому матчу «Сочи» — «Пари НН» рассмотрим удаление нападающего хозяев Николая Писарского за серьезное нарушение правил игры. Он приглашен на заседание КДК», — сказал Григорьянц «СЭ».

Григорьянц также рассказал о повестке заседание по итогам ответного матча между «Пари НН» и «Сочи».

«По второму матчу рассмотрим выход за пределы технической зоны тренерского штаба и игроков «Сочи». И после окончания матча с трибуны болельщиками «Пари НН» была брошена пластиковая бутылка с водой в техническую зону «Сочи», — добавил Григорьянц «СЭ».

«Сочи» одержал победу по сумме двух матчей над «Пари НН» (4:3) и спустя год вернулся в РПЛ. Команда вылетела из высшего дивизиона в сезоне-2023/24. «Сочи» занял пятое место в первой лиге, но попал в переходные матчи вместо «Черноморца», который не получил лицензию для участия в РПЛ.

«Пари НН» вылетел в ФНЛ-1. Нижегородцы выступали в РПЛ с 2021 года.

Отметим, что занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.