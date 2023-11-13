КДК РФС накажет ЦСКА за выброшенную на поле бутылку
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам 15-го тура чемпионата России.
«По матчу «Факел» — ЦСКА рассмотрим неучастие игроков гостей в дополнительном интервью по предварительной заявке основного вещателя после матча. Со скамейки ЦСКА была брошена бутылка на поле во время матч. Болельщики «Факела» также бросили бутылку на футбольное поле», — сказал Григорьянц.
Также глава КДК РФС рассказал о нарушениях в матче «Зенит» — «Краснодар».
«По матчу «Зенит» — «Краснодар» будет рассмотрено скандирование болельщиками «Зенита» ненормативной лексики, а также выход за пределы технической зоны тренера команды хозяев Виллиама де Оливейры и выход на поле замененного игрока Клаудиньо.
По игре «Динамо» — «Оренбург» рассмотрим задержку выхода команды «Динамо» из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты. И выход за пределы технической зоны главного тренера «Оренбурга» Деограсии.
«Сочи» — «Рубин»: задержка выхода «Сочи» из раздевалки перед началом матча на три минуты и выход за пределы технической зоны тренера «Рубина» Рахимова», — сказал Григорьянц «СЭ».
«Краснодар» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в активе команды 32 очка. На втором месте расположились «Зенит» (30 очков). «Динамо» идет на третьей позиции (25).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|0 : 0
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|2 : 0
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3