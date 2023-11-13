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Сегодня, 11:57

КДК РФС накажет ЦСКА за выброшенную на поле бутылку

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам 15-го тура чемпионата России.

«По матчу «Факел» — ЦСКА рассмотрим неучастие игроков гостей в дополнительном интервью по предварительной заявке основного вещателя после матча. Со скамейки ЦСКА была брошена бутылка на поле во время матч. Болельщики «Факела» также бросили бутылку на футбольное поле», — сказал Григорьянц.

Также глава КДК РФС рассказал о нарушениях в матче «Зенит» — «Краснодар».

«По матчу «Зенит» — «Краснодар» будет рассмотрено скандирование болельщиками «Зенита» ненормативной лексики, а также выход за пределы технической зоны тренера команды хозяев Виллиама де Оливейры и выход на поле замененного игрока Клаудиньо.

По игре «Динамо» — «Оренбург» рассмотрим задержку выхода команды «Динамо» из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты. И выход за пределы технической зоны главного тренера «Оренбурга» Деограсии.

«Сочи» — «Рубин»: задержка выхода «Сочи» из раздевалки перед началом матча на три минуты и выход за пределы технической зоны тренера «Рубина» Рахимова», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в активе команды 32 очка. На втором месте расположились «Зенит» (30 очков). «Динамо» идет на третьей позиции (25).

ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 0 : 2
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 2 : 1
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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