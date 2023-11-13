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Сегодня, 11:42

Гол нападающего «Урала» Ишкова признан лучшим в октябре

Виктория Кравченко
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Илья Ишков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гол нападающего «Урала» Ильи Ишкова в ворота «Динамо» (1:2) в 13-м туре РПЛ признан лучшим забитым мячом месяца в турнире.

Встреча прошла 29 октября в Москве. В компенсированное ко второму тайму время Ишков забил гол дальним ударом.

За победу в номинации также боролись Эдуард Сперцян («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари НН»), Милан Гайич (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак»), Дмитрий Воробьев («Оренбург»), Вендел («Зенит») и Валентин Вада («Рубин»).

18-летний Ишков в текущем сезоне участвовал в 19 матчах во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу.

Илья Ишков
РПЛ
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Урал
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 2 : 0
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