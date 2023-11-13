Вера хочет продолжить карьеру в России

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался относительно своего возможного ухода из команды в ближайшее трансферное окно.

«Я слышал про разговоры о «Локомотиве», слышал про Саудовскую Аравию, но все эти обсуждения происходят между клубами. Готов ли сделать следующий шаг? Всегда хорошо, когда есть развитие, но сейчас я думаю о том, как могу помочь клубу, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались. Могу уйти? Может быть, но все зависит от желания «Оренбурга». Саудовская Аравия или Россия? Говорил со своим агентом, хотел бы продолжить в России, но все зависит от клубов», — приводит слова Веры Metaratings.ru.

26-летний аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.