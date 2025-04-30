Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

30 апреля, 16:22

КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» в сумме на 410 тысяч рублей по итогам 26-го тура РПЛ

Камила Абдурахманова
корреспондент

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московские ЦСКА и «Спартак» на общую сумму в 410 тысяч рублей по итогам матча 26-го тура РПЛ.

«Представитель СМИ ЦСКА вышел на поле, штраф 20 тысяч рублей, болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику, штраф 30 тысяч рублей. Неподобающее поведение команды, семь предупреждений — пять футболистов и два официальных лица — 100 тысяч рублей. Штраф Марко Николичу 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Футболист ЦСКА Миралем Пьянич покидал техническую зону с выходом на поле, ему лично штраф 10 тысяч рублей, а ЦСКА оштрафован на 20 тысяч», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Глава комитета сообщил, что за неоднократное нарушение пределов технической зоны Деяном Станковичем клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. Также он отметил, что за скандирование ненормативной лексики болельщиками клуба наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, по словам главы комитета, болельщики «Спартака», которые расположены на трибуне С, бросили бутылку на 90-й минуте матча, за что клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. Наконец, глава комитета сообщил, что за неподобающее поведение команды — предупреждение четырех игроков, одно удаление и предупреждение одного официального лица — наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
Читайте также
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Газзаев — об отставке Лички: «Человек не готов давать результат»
«Следовало вынести предупреждение». ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса в матче с «Динамо»
ЭСК РФС: Сафьян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Рубином»
ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса в матче «Динамо» — «Зенит»
Хорошая новость для болельщиков «Краснодара»: повредивший мизинец Агкацев готовится к матчу с «Рубином»
Пивоваров ответил на вопрос, собирается ли «Динамо» просить не назначать Черданцева на их матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • lenin.vowa2018

    Да, таким свиньям как ты нечего делать на футболе.

    30.04.2025

  • richardford

    Ровнов, фаберже-это когда 7:1, 5:0, 5:2, 5:1, 4:0.

    30.04.2025

  • ровнов

    Так оказыватся, не только наступили, но по фабержет дали. Ай какие молодцы.

    30.04.2025

  • richardford

    Нет, это я вам уже 20 лет как на хвост наступил и сходить не собираюсь.

    30.04.2025

  • ровнов

    Зенитовцы с ума сходят. А, Вам, мил человек, спартаковцы на хвост наступили?

    30.04.2025

  • igost

    ничего личного, только бизнес

    30.04.2025

  • lvb

    Здаров. Думаю шо даже самые упоротые глоры "Зенита" и клоуны с Ландскроны априори не будут вопить на домашних играх "Зенита"... "ЗПРФ". Так что "Зенит" и штрафовать не за что. Хехе. Тебе не понять))

    30.04.2025

  • richardford

    Какие 30 тысяч рублей штрафа за то, что кричат свиньи до, во время и после матча? Пожизненный запрет на посещение стадиона. Хотя стадионом этот свинарник назвать сложно.

    30.04.2025

  • Gordon

    Именно ) Правда, насчёт суда есть один момент - туда из спорта вообще редко когда что-то попадает. Но енто отдельная история. По факту именно так, как ты написал :)

    30.04.2025

  • lvb

    Гордон, в суде любой лингвист за пару минут докажет что "ЗПРФ" не оскорбление))). Почему тогда клубы в суд на РФС(КДК ихняя контора)) не подают? А зачем? Для клубов 30к не деньги.Смех и грех)

    30.04.2025

  • Gordon

    Так за енто штрафовали уже много раз, посчитав за оскорбление. С тех пор так и осталось невыясненным, что тут оскорбление - "Зенит", "позор" или "российский футбол" :)

    30.04.2025

  • goshka27

    Это мусора продавили аусвайс. Вместо того, чтобы заниматься делами, они лезут куда им вообще не следует лезть, лучше бы мигрантами занялись. Вот уж точно: Страна не пуганных идиотов!

    30.04.2025

  • lvb

    Гордон, а подумать?)

    30.04.2025

  • lvb

    А про "ЗПРФ"-ни слова. Или это теперь тоже "ненормативная лексика"?)

    30.04.2025

  • Gordon

    Ну что, поборники аусвайса, срабатывает ваш недоаргумент про то, что после его введения на трибунах прилично себя ведут? :)))))))))))) Или всё правильно и надо ещё дополнительный ввести? А чтобы наверняка - досмотр с пристрастием, дактилоскопию и лоботомию?

    30.04.2025

    • Рэпер L'One: «Уверен, Батраков хочет оставить яркий след, а не просто посверкать и убежать»

    КДК РФС дисквалифицировал тренера «Пари НН» Пантича на два матча за оскорбление судьи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости