КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» в сумме на 410 тысяч рублей по итогам 26-го тура РПЛ

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московские ЦСКА и «Спартак» на общую сумму в 410 тысяч рублей по итогам матча 26-го тура РПЛ.

«Представитель СМИ ЦСКА вышел на поле, штраф 20 тысяч рублей, болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику, штраф 30 тысяч рублей. Неподобающее поведение команды, семь предупреждений — пять футболистов и два официальных лица — 100 тысяч рублей. Штраф Марко Николичу 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Футболист ЦСКА Миралем Пьянич покидал техническую зону с выходом на поле, ему лично штраф 10 тысяч рублей, а ЦСКА оштрафован на 20 тысяч», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Глава комитета сообщил, что за неоднократное нарушение пределов технической зоны Деяном Станковичем клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. Также он отметил, что за скандирование ненормативной лексики болельщиками клуба наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, по словам главы комитета, болельщики «Спартака», которые расположены на трибуне С, бросили бутылку на 90-й минуте матча, за что клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. Наконец, глава комитета сообщил, что за неподобающее поведение команды — предупреждение четырех игроков, одно удаление и предупреждение одного официального лица — наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.