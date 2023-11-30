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Судейство

Сегодня, 15:04

КДК РФС дисквалифицировал Баринова на два матча за оскорбление судьи

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Дмитрий Барионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов отстранен на один матч и еще один условно за высказывание в адрес судьи после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

«Мы приняли решение дисквалифицировать Баринова на два матча РПЛ один матч реально, одни условно. Испытательный срок — 1 год со дня принятия решения», — сообщил Григорьянц.

После завершения встречи с самарской командой Баринов подошел к ассистенту главного арбитра Рашиду Абусуеву и назвал его «позором для всего футбола».

Таким образом, Баринов пропустит матч «Локомотива» с «Зенитом» в 17-м туре РПЛ, который пройдет в Москве 3 декабря.

Также КДК дисквалифицировал главного тренера железнодородников Михаила Галактионова на два матча, который нецензурно охарактеризовал работу судей в матче с «Крыльями Советов».

Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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КДК РФС дисквалифицировал Галактионова на два матча за нецензурную критику судейства после матча с «Крыльями»

«Локомотив» не будет обжаловать решение КДК РФС о дисквалификации Баринова и Галактионова
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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