Баринов после матча с «Крыльями» назвал ассистента арбитра позором футбола

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов остался недоволен судейством матча против «Крыльев Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ.

«Крылья Советов» отыгрались, реализовав пенальти в добавленное время.

После завершения встречи Баринов подошел к ассистенту арбитра Рашиду Абусуеву и высказал недовольство его работой.

«Для всего футбола — вы позор», — сказал Баринов, сообщает «Чемпионат».

«Крылья Советов» (26 очков) занимают третье место в РПЛ. «Локомотив» (25) поднялся на шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Сочи». Игра пройдет 2 декабря. «Локомотив» на день позже на своем поле примет «Зенит».