Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:02

КДК РФС дисквалифицировал Галактионова на два матча за нецензурную критику судейства после матча с «Крыльями»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

КДК РФС дисквалифицировал на два матча главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

25 ноября 39-летний специалист нецензурно высказался о судействе после матча с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ. Самарцы отыгрались с пенальти в компенсированное время ко второму тайму.

Галактионов пропустит все оставшиеся матчи железнодорожников до конца года. Он не будет присутствовать на скамейке в матчах с «Зенитом» (3 декабря) и «Уралом» (12 декабря).

Также Галактионова оштрафовали на 20 тысяч рублей за опоздание на послематчевое интервью.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, назвавший позором ассистента арбитра после матча с «Крыльями Советов», дисквалифицирован на два матча, один из которых условно. Футболист, как и Галактионов, пропустит встречу с «Зенитом» в 17-м туре РПЛ.

Кроме того, дисквалификацию на два матча получили тренер вратарей железнодорожников Заур Хапов и старший тренер самарцев Сергей Булатов. В перерыве встречи их удалили за нецензурные выражения в адрес официального лица команды соперника.

Футбол
РФС
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
КДК
2
4
Читайте также
Футбол на теннисном столе: чемпионат мира по текболу стартовал в Таиланде
У Капризова новый тренер. Однако «Миннесоту» его назначение вряд ли спасет
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Федотова и Игнашевича оштрафовали за опоздание на послематчевые интервью
В КДК РФС объяснили, почему дисквалифицировали Баринова на два матча РПЛ
Форвард «Краснодара» Кордоба дисквалифицирован на 4 матча РПЛ за демонстрацию оскорбительного жеста
Булатов и Хапов дисквалифицированы на два матча за перепалку в перерыве игры «Крылья Советов» — «Локомотив»
В КДК РФС объяснили дисквалификацию Галактионова на два матча РПЛ
КДК РФС дисквалифицировал Баринова на два матча за оскорбление судьи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Филадельфии» Замула: «Болею за «Зенит», но когда чемпион один и тот же — неинтересно»

КДК РФС дисквалифицировал Баринова на два матча за оскорбление судьи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости