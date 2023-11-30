КДК РФС дисквалифицировал Галактионова на два матча за нецензурную критику судейства после матча с «Крыльями»

КДК РФС дисквалифицировал на два матча главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

25 ноября 39-летний специалист нецензурно высказался о судействе после матча с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ. Самарцы отыгрались с пенальти в компенсированное время ко второму тайму.

Галактионов пропустит все оставшиеся матчи железнодорожников до конца года. Он не будет присутствовать на скамейке в матчах с «Зенитом» (3 декабря) и «Уралом» (12 декабря).

Также Галактионова оштрафовали на 20 тысяч рублей за опоздание на послематчевое интервью.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, назвавший позором ассистента арбитра после матча с «Крыльями Советов», дисквалифицирован на два матча, один из которых условно. Футболист, как и Галактионов, пропустит встречу с «Зенитом» в 17-м туре РПЛ.

Кроме того, дисквалификацию на два матча получили тренер вратарей железнодорожников Заур Хапов и старший тренер самарцев Сергей Булатов. В перерыве встречи их удалили за нецензурные выражения в адрес официального лица команды соперника.