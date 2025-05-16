Григорьянц: «КДК решил, что жест Станковича был оскорбительным и неуместным со стороны тренера»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не извинился за жест в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2), поскольку не считает его оскорбительным.

— Комитет решил, что это был оскорбительный жест, имитирующий «пересчет купюр». Этот жест был неуместным и непрофессиональным со стороны тренера.

— Принималось ли во внимание вчерашнее поведение Станковича?

— Это разные соревнования. На текущий момент мы еще не получили рапорт. Станкович не извинился за данный жест, он не считает его оскорбительным.

На 82-й минуте матча между «Спартаком» и «Динамо» Станкович эмоционально отреагировал на то, что в пользу его команды не поставили пенальти за возможную игру защитника бело-голубых Хуана Касереса рукой в своей штрафной. Тренер показал жест, намекая на предвзятость арбитров.