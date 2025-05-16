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16 мая 2025, 16:30

Григорьянц: «КДК решил, что жест Станковича был оскорбительным и неуместным со стороны тренера»

Артем Бухаев
Корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не извинился за жест в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2), поскольку не считает его оскорбительным.

— Комитет решил, что это был оскорбительный жест, имитирующий «пересчет купюр». Этот жест был неуместным и непрофессиональным со стороны тренера.

— Принималось ли во внимание вчерашнее поведение Станковича?

— Это разные соревнования. На текущий момент мы еще не получили рапорт. Станкович не извинился за данный жест, он не считает его оскорбительным.

На 82-й минуте матча между «Спартаком» и «Динамо» Станкович эмоционально отреагировал на то, что в пользу его команды не поставили пенальти за возможную игру защитника бело-голубых Хуана Касереса рукой в своей штрафной. Тренер показал жест, намекая на предвзятость арбитров.

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Деян Станкович
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Г
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Джон Кордоба

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П
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