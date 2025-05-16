В «Спартаке» рассказали о состоянии Литвинова после травмы в матче с «Ростовом»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о состоянии защитника красно-белых Руслана Литвинова.

Футболист 15 мая получил повреждение в концовке матча против «Ростова» (1:2) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

— Руслан Литвинов после получения травмы колена в матче против «Ростова» в срочном порядке прошел дополнительное обследование. По данным МРТ связочный аппарат коленного сустава не поврежден. Футболист продолжит получать физиотерапевтическое лечение и проходить реабилитацию под наблюдением врачей «Спартака», — сказал Зеленов.

В текущем сезоне Литвинов провел 31 матч за «Спартак» во всех турнирах и не отличался результативными действиями.