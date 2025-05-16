«Химки» и «Рубин» встретятся в чемпионате России 17 мая

«Химки» и «Рубин» встретятся в 29-м туре чемпионата России в субботу, 17 мая. Начало игры на «Арене Химки» — в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Химки» — «Рубин» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

17 мая 2025, 16:30. Арена Химки (Химки)

Матч в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 16.25 мск, за 5 минут до игры.

В 28 турах РПЛ «Химки» набрали 26 очков и занимают 12-е место в чемпионате, соперником клуба из Подмосковья в предыдущем матче был «Оренбург» (1:1). «Рубин» с 42 очками идет на седьмой строчке, неделю назад казанцы обыграли «Ростов» (1:0).