Григорьянц: «Кордоба не обращался к официальным лицам «Краснодара» по поводу оскорблений»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц после заседания по поводу конфликта между игроками «Краснодара» и ЦСКА в перерыве матча 18-го тура РПЛ (3:2) рассказал, что нападающий «быков» Джон Кордоба не обращался к официальным лицам по поводу оскорблений.

— Мы ознакомились со всеми материалами. Нам было очень важно понять позицию официальных лиц — судей и делегата. На 74-м конгрессе ФИФА была принята резолюция, которая называется «Нет расизму». Если судья замечает проявление расизма, то он должен использовать определенный жест. Но для такого жеста ему необходимо получить информацию от лица, которого оскорбили.

В дополнительном рапорте делегат указал: «Находясь между техническими зонами и в подтрибунном помещении, я никаких оскорблений не слышал».

И к нему Кордоба не обращался. Также Джон не обращался ни к своему капитану, ни к кому из официальных лиц клуба по поводу оскорблений.

Главным судьей матча был Кирилл Левников, делегатом — Радик Ахмадуллин.

Во время перерыва колумбиец Кордоба и бразильский защитник армейцев Мойзес устроили перепалку, но позднее помирились. При этом уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил на флэш-интервью, что один из футболистов ЦСКА позволил себе расистское высказывание в адрес Кордобы. Речь идет об аргентинском полузащитнике армейцев Родриго Вильягре.