КДК рассмотрит удаление Гайича за агрессивное поведение, игрок приглашен за заседание

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке дня заседания по итогам матча 8-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА (1:0).

«Футболист ЦСКА по заявке вещателя не явился на послематчевое интервью. По этому матчу рассмотрим удаление защитника ЦСКА Милана Гайича за агрессивное поведение. Игрок приглашен на заседание. И неподобающее у ЦСКА — удаление двух игроков в составе одной команды», — сказал Григорьянц «СЭ».

ЦСКА после 8-го утра занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.