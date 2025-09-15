Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

КДК накажет «Балтику» за поведение болельщиков в матче против «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил «СЭ» на вопрос о повестке дня заседания по итогам 8-го тура РПЛ.

«Болельщики «Ахмата» бросали предметы на поле после игры с «Локомотивом», и рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера вратарей грозненцев Рамзана Цуцулаева. Во время игры «Рубин» — «Динамо» Махачкала в технической зоне и на скамейке запасных гостей находился человек, который не был внесен в протокол матча.

Рассмотрим удаление защитника «Пари НН» Ярослава Крашевского за серьезное нарушение правил во встрече с «Оренбургом». Игрок приглашен на заседание. В игре «Крылья Советов» — «Сочи» у команды гостей задержка выхода из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма. И болельщики «Балтики» скандировали оскорбительны выражения в адрес «Зенита», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 19 очками после 8-го тура. Далее расположились «Локомотив» (16) и «Балтика» (16).

&laquo;Балтика&raquo; и &laquo;Зенит&raquo; сыграли вничью в&nbsp;8-м туре РПЛ.«Балтика» продолжает творить историю: сравнялась с рекордом «Сокола» и уже вторая. Из шести топ-клубов выиграл только «Краснодар»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
Читайте также
Россия готова принять чемпионат мира по водным видам спорта. Что мешает?
Лео вспомнил об отце и заставил плакать своих партнеров. Что произошло после последнего матча Месси за сборную
Светлана Ромашина: «С парашютом прыгнула. Теперь новая мечта — погружение в клетке к акулам»
Популярное видео
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 8-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Балтика» — «Зенит» и другие матчи
Генсек РФС Митрофанов — о дисквалификации Станковича: «Решение было принято с учетом того, что Деян является рецидивистом»
Глушаков — о словах Сакича про плохое отношение судей к «Спартаку»: «Люди ищут себе отговорки, не надо оправдываться»
ЭСК поддержала три решения Егорова в матче «Динамо» — «Спартак»
Станковичу дали месяц дисквалификации. Это конец эпохи сербского тренера в «Спартаке»?
Семин предложил реформу в российском футболе после дисквалификации Станковича
Гайич дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение в игре с «Ростовом», один — условно
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КДК рассмотрит удаление Гайича за агрессивное поведение, игрок приглашен за заседание

Пивоваров — о тренировках Смолова с «Динамо»: «Готовы вернуться к этому вопросу в будущем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости