КДК накажет «Балтику» за поведение болельщиков в матче против «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил «СЭ» на вопрос о повестке дня заседания по итогам 8-го тура РПЛ.

«Болельщики «Ахмата» бросали предметы на поле после игры с «Локомотивом», и рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера вратарей грозненцев Рамзана Цуцулаева. Во время игры «Рубин» — «Динамо» Махачкала в технической зоне и на скамейке запасных гостей находился человек, который не был внесен в протокол матча.

Рассмотрим удаление защитника «Пари НН» Ярослава Крашевского за серьезное нарушение правил во встрече с «Оренбургом». Игрок приглашен на заседание. В игре «Крылья Советов» — «Сочи» у команды гостей задержка выхода из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма. И болельщики «Балтики» скандировали оскорбительны выражения в адрес «Зенита», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 19 очками после 8-го тура. Далее расположились «Локомотив» (16) и «Балтика» (16).