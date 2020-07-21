КДК рассмотрит баннер «Зенита» на следующем заседании

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал решения очередного заседания органа.

— На заседании КДК РФС были рассмотрены нарушения при проведении матчей 29-го тура ТИНЬКОФФ РПЛ среди команд клубов премьер-лиги, в том числе многочисленные нарушения социальной дистанции зрителями на трибунах, — приводит слова Григорьянца официальный сайт РФС. — По результатам заседания к клубам применены спортивные санкции в виде штрафов.

В КДК РФС поступило обращение РПЛ и ФК «Сочи» о невозможности участия команды данного клуба в матче против ФК «Тамбов», в результате чего матч был отменен. КДК сегодня было принято решение о присуждении «Сочи» поражения в указанном матче со счетом 0:3, а «Тамбову» — победы со счетом 3:0.

Кроме того, по результатам матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак» футболист «Спартака» Андрей Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием. Иные нарушения, отраженные в документах официальных лиц по данному матчу (в том числе демонстрация болельщиками «Зенита» несогласованного баннера), с целью детального изучения всех обстоятельств, сбора необходимых документов и доказательств будут рассмотрены КДК РФС на следующем заседании.