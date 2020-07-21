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Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка и оштрафован на 50 тысяч рублей за футболку после игры с «Зенитом»

20:20
Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Футболист «Спартака» Андрей Ещенко после матча Кубка России против «Зенита» (1:2) дисквалифицирован на три игры и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием.

Ещенко после игры вышел на поле в загадочной футболке. У футболиста на майке был написано нецензурное слово из трех букв (вместо первой буквы — многоточие), слово «вам», буква «а» и Тед — плюшевый медведь из фильма «Третий лишний».

Возможно, Тед — отсылка к фамилии главного тренера Доменико Тедеско. Хотя вероятнее всего, речь идет о генеральном директоре «Зенита» Александре Медведеве: буква «а» — первая буква его имени, а медведь — намек на фамилию. Перед встречей Медведев некорректно высказался в адрес красно-белых, за что был оштрафован на 200 тысяч.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211964

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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