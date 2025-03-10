Орлов: «Те, кто оскорблял Вендела, — негодяи»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Факел» должен быть наказан за то, что его болельщики спровоцировали полузащитника «Зенита» Вендела на оскорбительный жест.

— Но нужно говорить еще и о другом. О расизме. Уже не первую игру болельщики «Факела» так себя ведут. Пересмотрите трансляции. Почему же у нас не проводится профилактика? Почему на матчах под эгидой УЕФА детишки перед стартовым свистком выходят на поле с баннером «Футбол без расизма», а у нас такое не практикуют? Это же большая проблема. Помните, как заплакал Роберто Карлос, когда с трибуны в него бросили банан? Ну как можно обижать этих святых людей?! Этих мастеров, которые украшают футбол.

И те, кто спровоцировали Вендела, захотели сделать ему больно, — негодяи! Почему такие персонажи приходят на матчи? Значит, «Факел» должен нести за них ответственность? Справедливо? Вендел достоин наказания, он не сдержался. Его я не оправдываю. Но тогда нужно дисквалифицировать стадион «Факела». Пусть воронежцы, допустим, проведут одну игру без зрителей. Здесь нужно быть последовательным.

Мне кажется, Вендел в этой истории обиделся даже не столько за себя, сколько за всех игроков с соответствующим цветом кожи. Это был определенный протест с его стороны. Так что, думаю, он пропустит только матч со «Спартаком». Во всяком случае, так было бы логично. А всех этих провокаторов надо вычислять и не пускать на матчи! У нас же сейчас камеры на каждом углу.