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Орлов: «Те, кто оскорблял Вендела, — негодяи»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Факел» должен быть наказан за то, что его болельщики спровоцировали полузащитника «Зенита» Вендела на оскорбительный жест.

— Но нужно говорить еще и о другом. О расизме. Уже не первую игру болельщики «Факела» так себя ведут. Пересмотрите трансляции. Почему же у нас не проводится профилактика? Почему на матчах под эгидой УЕФА детишки перед стартовым свистком выходят на поле с баннером «Футбол без расизма», а у нас такое не практикуют? Это же большая проблема. Помните, как заплакал Роберто Карлос, когда с трибуны в него бросили банан? Ну как можно обижать этих святых людей?! Этих мастеров, которые украшают футбол.

И те, кто спровоцировали Вендела, захотели сделать ему больно, — негодяи! Почему такие персонажи приходят на матчи? Значит, «Факел» должен нести за них ответственность? Справедливо? Вендел достоин наказания, он не сдержался. Его я не оправдываю. Но тогда нужно дисквалифицировать стадион «Факела». Пусть воронежцы, допустим, проведут одну игру без зрителей. Здесь нужно быть последовательным.

Мне кажется, Вендел в этой истории обиделся даже не столько за себя, сколько за всех игроков с соответствующим цветом кожи. Это был определенный протест с его стороны. Так что, думаю, он пропустит только матч со «Спартаком». Во всяком случае, так было бы логично. А всех этих провокаторов надо вычислять и не пускать на матчи! У нас же сейчас камеры на каждом углу.

Артем Дзюба празднует гол в&nbsp;матче &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo; (0:2). 9&nbsp;марта. Самара.«Понять Вендела можно, оправдать — нет. А Дзюба — выдающийся для России игрок». Орлов — о «Спартаке» и «Зените»
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ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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