КДК отменил красную карточку Садулаева

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет отменил красную карточку полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева в матче 6-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Игра команд прошла 22 августа и завершилась со счетом 2:2. 25-летний футболист «Ахмата» был удален на 64-й минуте за то, что схватил соперника за горло.

«В протоколе отмечено агрессивное поведение. «Ахмат» просил отменить красную карточку. Решение — удовлетворить заявление «Ахмата», исправить ошибку, отменить прямое удаление», — приводит ТАСС слова Григорьянца.

«Ахмат» набрал 7 очков за шесть туров и занимает 10-е место в таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ грозненская команда проведет 30 августа против «Ростова».