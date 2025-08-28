Foot Mercato: «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» 35 миллионов евро за Педро

«Аль-Иттихад» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Педро, сообщает Foot Mercato. По данным источника, саудовский клуб сделал первоначальное предложение по 19-летнему бразильцу на сумму 35 миллионов евро.

Педро играет за «Зенит» с февраля 2024 года. Его контракт действует до 31 декабря 2028 года.

В сезоне-2025/26 нападающий в 9 матчах сделал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.