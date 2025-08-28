Лещенко признался, что опасается вылета «Динамо» из РПЛ

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах бело-голубых после поражения в игре с «Крыльями Советов» в групповом турнире FONBET Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти самарцы победили со счетом 5:4.

«Результаты у «Динамо» печальные очень. Сейчас даже немного начали дергаться, чтобы не дай бог не вылететь из РПЛ. Такое состояние... То, как команда играла вчера, это не футбол. Это нельзя назвать футболом вообще», — сказал Лещенко «СЭ».

«Крылья Советов» лидируют в группе B c 6 очками. «Динамо» с 4 очками располагается на 2-й строчке турнирной таблицы.

В РПЛ бело-голубые идут на седьмом месте после шести туров.