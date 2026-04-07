Тарпищев считает, что новым лидером «Спартака» стал Зобнин: «Он на правильном пути»

Тарпищев считает, что новым лидером «Спартака» стал Зобнин

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого считает лидером в текущем «Спартаке».

«Был лидером Джикия, а сейчас Зобнин справляется. Вопрос лидера касается того, что происходит внутри команды. Авторитет завоевывается и не отдается за один раз. Зобнин на правильном пути», — сказал Тарпищев «СЭ».

В текущем сезоне Зобнин сыграл за «Спартак» 26 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.