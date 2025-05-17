КДК не вправе отменить предупреждение Боселли. Он пропустит матч «Пари НН» с ЦСКА

Даже если «Пари НН» обжалует через ЭСК решение судьи Ивана Абросимова вынести второе предупреждение Хуану Боселли, полученное в игре 29-го тура с «Факелом» (1:1), и комиссия признает ошибку арбитра, это не отменит дисквалификацию нижегородца. Он пропустит заключительный матч чемпионата России с ЦСКА.

«Мы можем попробовать отменить желтую карточку Боселли, потому что главный арбитр не видит, а помощники кричат ему: «Давай желтую», — сказал в интервью «Матч ТВ» главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко. Но аннулировать ее невозможно.

Потому что в статье 52 дисциплинарного регламента РФС, описывающей особую юрисдикцию КДК, давно нет пункта, который позволил бы комитету так поступить. Он может применить санкцию за серьезное нарушение, которое не заметил судья, может вмешаться, если предупреждение ошибочно вынесено не тому футболисту, может исправить ошибочное применение прямого удаления. Но КДК не вправе отменить вторую желтую карточку.

Раньше у него были такие полномочия, но летом 2021 года бюро исполкома РФС внесло изменения в дисциплинарный регламент. Из статьи 52 «Особая юрисдикция контрольно-дисциплинарного комитета РФС» убрали один из пунктов. В результате комитет лишился права исправлять ошибку судьи, касавшуюся неверного применения предупреждения, которое влечет автоматическую дисквалификацию на следующий матч.