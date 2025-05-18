Источник: полузащитником «Оренбурга» Рыбчинским интересуются клубы из Швейцарии и Израиля
Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский может продолжить карьеру в Европе, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, интерес к 26-летнему россиянину проявляют клубы из Швейцарии и Израиля, но ему пока не поступало официальных предложений.
Рыбчинский выступает за «Оренбург» с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
Источник: «РБ Спорт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5
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