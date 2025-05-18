Источник: полузащитником «Оренбурга» Рыбчинским интересуются клубы из Швейцарии и Израиля

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский может продолжить карьеру в Европе, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, интерес к 26-летнему россиянину проявляют клубы из Швейцарии и Израиля, но ему пока не поступало официальных предложений.

Рыбчинский выступает за «Оренбург» с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.