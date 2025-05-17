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Судейство

17 мая 2025, 23:03

В августе Абросимов не удалил Дзиова, а сейчас за то же самое удалил Боселли. Судью снова поддержат?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Иван Абросимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 43-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Факел» (1:1) Иван Абросимов, получив подсказку кого-то из членов судейской бригады, вынес второе предупреждение в этой игре Хуану Боселли за грубую игру и удалил его. Сам арбитр поначалу фол не зафиксировал и продолжил встречу.

Интересно, что рефери поступил точно таким же образом в своем дебютном матче в РПЛ «Факел» — «Оренбург» (1:0) 24 августа прошлого года. На 51-й минуте игры 6-го тура при счете 0:0 он тоже не определил нарушение правил и продолжил встречу, когда Макс Дзиов угодил локтем в лицо Максиму Сидорову, что стало основанием для применения дисциплинарной санкции. Воронежец должен был получить второе предупреждение и покинуть поле. Но этого не случилось.

В обоих матчах функции резервного судьи выполнял Александр Машлякевич. В эту субботу, возможно, именно он подсказал Абросимову, а прошлым летом промолчал.

По неофициальным данным, судейские начальники тогда поддержали решение Абросимова не применять красную карточку. Как они поступят теперь?

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.
17 мая 2025, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:1
Факел

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ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Факел (Воронеж)
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2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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