В августе Абросимов не удалил Дзиова, а сейчас за то же самое удалил Боселли. Судью снова поддержат?

На 43-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Факел» (1:1) Иван Абросимов, получив подсказку кого-то из членов судейской бригады, вынес второе предупреждение в этой игре Хуану Боселли за грубую игру и удалил его. Сам арбитр поначалу фол не зафиксировал и продолжил встречу.

Интересно, что рефери поступил точно таким же образом в своем дебютном матче в РПЛ «Факел» — «Оренбург» (1:0) 24 августа прошлого года. На 51-й минуте игры 6-го тура при счете 0:0 он тоже не определил нарушение правил и продолжил встречу, когда Макс Дзиов угодил локтем в лицо Максиму Сидорову, что стало основанием для применения дисциплинарной санкции. Воронежец должен был получить второе предупреждение и покинуть поле. Но этого не случилось.

В обоих матчах функции резервного судьи выполнял Александр Машлякевич. В эту субботу, возможно, именно он подсказал Абросимову, а прошлым летом промолчал.

По неофициальным данным, судейские начальники тогда поддержали решение Абросимова не применять красную карточку. Как они поступят теперь?