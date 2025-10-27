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Судейство

27 октября 2025, 11:05

КДК не рассматривает эпизод с празднованием Беншимола. «Локомотив» может обратиться с просьбой изучить момент

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель КДК Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном наказании для нападающего «Акрона» Жилсона Беншимола за эпизод с празднованием гола в ворота «Локомотива» (1:1) в 13-м туре РПЛ.

«Нет оснований для рассмотрения данного эпизода. Судья и делегат видели этот эпизод, но в протоколе не указано. Любое обращение клуба или лиги КДК рассмотрит. Но пока никто не обращался. По времени регламента нет, это не протест. Если будет письмо, рассмотрим», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 42-й минуте после ввода мяча из аута отличился форвард тольяттинцев Жилсон Беншимол. При праздновании гола 23-летний костариканец приспустил шорты и держался за пах.

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КДК накажет «Зенит» за оскорбительные кричалки болельщиков клуба
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
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