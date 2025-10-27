КДК не рассматривает эпизод с празднованием Беншимола. «Локомотив» может обратиться с просьбой изучить момент
Председатель КДК Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном наказании для нападающего «Акрона» Жилсона Беншимола за эпизод с празднованием гола в ворота «Локомотива» (1:1) в 13-м туре РПЛ.
«Нет оснований для рассмотрения данного эпизода. Судья и делегат видели этот эпизод, но в протоколе не указано. Любое обращение клуба или лиги КДК рассмотрит. Но пока никто не обращался. По времени регламента нет, это не протест. Если будет письмо, рассмотрим», — сказал Григорьянц «СЭ».
На 42-й минуте после ввода мяча из аута отличился форвард тольяттинцев Жилсон Беншимол. При праздновании гола 23-летний костариканец приспустил шорты и держался за пах.
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|
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|2
|0
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|6-3
|6
|
4
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|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
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|2
|
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|3
|0
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|1
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|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
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|1
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|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
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|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
Лидеры
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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