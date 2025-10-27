КДК не рассматривает эпизод с празднованием Беншимола. «Локомотив» может обратиться с просьбой изучить момент

Председатель КДК Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном наказании для нападающего «Акрона» Жилсона Беншимола за эпизод с празднованием гола в ворота «Локомотива» (1:1) в 13-м туре РПЛ.

«Нет оснований для рассмотрения данного эпизода. Судья и делегат видели этот эпизод, но в протоколе не указано. Любое обращение клуба или лиги КДК рассмотрит. Но пока никто не обращался. По времени регламента нет, это не протест. Если будет письмо, рассмотрим», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 42-й минуте после ввода мяча из аута отличился форвард тольяттинцев Жилсон Беншимол. При праздновании гола 23-летний костариканец приспустил шорты и держался за пах.