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27 октября 2025, 10:45

Виктор Гусев: «Увижу ли еще чемпионство «Динамо»? Конечно!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Виктор Гусев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Виктор Гусев в интервью «СЭ» выразил увереннсоть, что он дождется чемпионства московского «Динамо» в РПЛ.

— Вы же давний болельщик московского «Динамо».

— Любимое «Динамо» на моих глазах в 1963 году стало чемпионом страны. Мог ли я, тогда 8-летний мальчишка, представить себе такое дальнейшее развитие событий: только половинчатое золото весной 76-го. И все! Да, при мне были пять побед в Кубке и потрясающие отдельные матчи, но... Анализ того, что все эти годы происходит, — тема для отдельного интервью.

— Вы как-то сказали: «Динамо» — это боль!» Когда она пройдет?

— Каждый раз говорю себе: вот сейчас, вот в этом сезоне...

— В Карпина-тренера есть вера?

— Не в большей и не в меньшей степени, чем в его предшественников. Иногда кажется, что дело вообще не в тренере. Но ведь и руководство у клуба достойное. Порой уже даже хочется искать объяснение в чем-то на грани мистики.

— Ваш самый любимый игрок «Динамо» в российский период?

— А почему не в советский? Там помимо очевидных для всех Льва Яшина и Игоря Численко таким игроком для меня был великолепный нападающий Владимир Козлов, сейчас продолжающий работать с динамовскими мальчишками. В российский период назвать не смогу, хотя нравились, конечно, многие. Просто со временем, увы, проходит такая прекрасная вещь, как мальчишеская восторженность.

— Увидите ли вы чемпионство «Динамо»?

— Конечно! — сказал Гусев «СЭ».

Виктор Гусев.«В лицо мне никто не сказал «нефартовый». Виктор Гусев — о юбилее, Романцеве, ошибке Филимонова и лучшем игроке России
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Виктор Гусев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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