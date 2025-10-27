КДК накажет «Зенит» за оскорбительные кричалки болельщиков клуба

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам 13-го тура РПЛ.

«Спартак» — «Оренбург»:

— Задержка выхода команды «Оренбург» на три минуты перед началом матча, а также перед началом второго тайма.

«Акрон» — «Локомотив»:

— Задержка выхода команды «Акрон» из раздевалки на две минуты перед началом матча.

«Пари НН» — «Балтика»:

— Опоздание Талалаева на послематчевое флеш-интервью на 15 минут плюс выход за пределы технической зоны на 67-й минуте матча.

Также рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны тренера «Пари НН» Шпилевского.

«Зенит» — «Динамо»:

— Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения. Задержка выхода Динамо на две минуты перед началом второго тайма.

Систематический выход за пределы технической зоны тренера «Динамо» Валерия Карпина, в том числе с выходом на поле, — сказал Григорьянц «СЭ».