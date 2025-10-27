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27 октября 2025, 11:07

КДК накажет «Зенит» за оскорбительные кричалки болельщиков клуба

Микеле Антонов
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам 13-го тура РПЛ.

«Спартак» — «Оренбург»:

— Задержка выхода команды «Оренбург» на три минуты перед началом матча, а также перед началом второго тайма.

«Акрон» — «Локомотив»:

— Задержка выхода команды «Акрон» из раздевалки на две минуты перед началом матча.

«Пари НН» — «Балтика»:

— Опоздание Талалаева на послематчевое флеш-интервью на 15 минут плюс выход за пределы технической зоны на 67-й минуте матча.

Также рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны тренера «Пари НН» Шпилевского.

«Зенит» — «Динамо»:

— Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения. Задержка выхода Динамо на две минуты перед началом второго тайма.

Систематический выход за пределы технической зоны тренера «Динамо» Валерия Карпина, в том числе с выходом на поле, — сказал Григорьянц «СЭ».

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ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
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П
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 2
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Балтика

 2
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Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

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Ахмат

 2 1 0
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Оренбург

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