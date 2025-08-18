КДК накажет Талалаева за оскорбительный жест в адрес «Локомотива»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет рассмотрит жест главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в адрес «Локомотива» в матче 5-го тура РПЛ (1:1).

«В КДК РФС поступило заявление от «Локомотива» по применению дисциплинарных санкций в отношении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест в адрес официальных лиц и игроков «Локомотива», находящихся в технической зоне. КДК РФС принял решение возбудить дисциплинарное дело в отношении Талалаева. Главный тренер приглашен на заседание в среду», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Локомотив» после 5-го тура занимает первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Балтика» занимает пятое место — 9 очков.