18 августа, 17:54

КДК накажет Талалаева за оскорбительный жест в адрес «Локомотива»

Константин Белов
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет рассмотрит жест главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в адрес «Локомотива» в матче 5-го тура РПЛ (1:1).

«В КДК РФС поступило заявление от «Локомотива» по применению дисциплинарных санкций в отношении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест в адрес официальных лиц и игроков «Локомотива», находящихся в технической зоне. КДК РФС принял решение возбудить дисциплинарное дело в отношении Талалаева. Главный тренер приглашен на заседание в среду», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Локомотив» после 5-го тура занимает первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Балтика» занимает пятое место — 9 очков.

Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
  • Ю.Ю.

    Всё-таки настрочили донос...

    19.08.2025

  • Ryzhov N

    Тренер то он нормальный,а человек с душком. То на Тедеева набросился,теперь на штаб Локо.

    18.08.2025

  • avp1960

    Талалай неопытный тренер с задатками Наполеона. В силу неопытности он физически перетренировал свою команду, что позволило ему в первых турах ценой колоссальных физических затрат доминировать на поле. Команда начинает заметно сдавать. Полный паралич произойдёт к 10 - 13 туру, когда Балтика приблизится к квартету последних и начнёт резко понижать свою работоспособность. А кончится всё плачевно для Талалая, его просто выгонят за профнепригодность.. Процесс пошёл..

    18.08.2025

  • Виталий Калиничев

    Там даже близко оскорбительного не было. Обиженки проводницы.

    18.08.2025

  • Олег Кн.

    Говнистый и мерзкий чел.

    18.08.2025

  • hovawart645

    Так он нашим что-то показывал?! Ну и гнида!

    18.08.2025

  • Фирсыч

    Самому интересно.

    18.08.2025

  • spartsmen

    Он же рецидивист, вроде...

    18.08.2025

  • инок

    Тренер Талалаев возомнивший себя великим - обычный быдлан, только и всего..

    18.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    дебил...

    18.08.2025

  • Врн36

    А, что хоть случилось?

    18.08.2025

    • Источник: «Гремио» заинтересован в трансфере Барко

    «Пари НН» — «Динамо» Махачкала: трансляция матча РПЛ онлайн
