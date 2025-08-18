Источник: «Гремио» заинтересован в трансфере Барко

«Гремио» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко, сообщает Gremio TimeLine.

По информации источника, бразильский клуб планирует представить 26-летнего аргентинца своим болельщикам в ближайшее время.

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. За это время на его счету 42 матча, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.