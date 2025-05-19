Бабаев считает, что российские клубы вернут в еврокубки в ближайшие два года

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о том, как скоро российский клуб вновь сможет завоевать еврокубок.

«Главное, чтобы нас в Европу допустили — есть надежда, что это случится в ближайшие год-два. В России качественно улучшилась футбольная инфраструктура, много внимания уделяется детско-юношескому футболу — так что выиграть еврокубок реалистично. Может, не Лигу чемпионов, но Лигу Европы или Лигу конференций — вполне», — приводит Sport24 слова Бабаева.

18 мая исполнилось 20 лет со дня победы ЦСКА в Кубка УЕФА. В финале 2005 года московская команда обыграла «Спортинг» со счетом 3:1 и завоевала первый еврокубковый трофей среди российских клубов.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.