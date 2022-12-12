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12 декабря, 22:05

Кавазашвили: «Карреру сейчас приглашают в «Рубин» только для того, чтобы решить задачу с выходом в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера «Рубина».

«Знаете, какая бывает тренерская судьба? Тренер может в одной команде получить огромные профессиональные знания, создать коллектив и уйти, а после этого не найти работу нигде. Также можно стать главным тренером и за короткий период стать чемпионом, потом уйти и не найти себя в футболе в другой стране.

Вот у Карреры появилось, можно сказать, приветливое предложение из Казани. «Рубин» долго думал и смотрел, кто за короткий период может вывести клуб в РПЛ. Массимо был обычным помощником главного тренера «Спартака», потом возглавил «красно-былых» и сделал команду чемпионом за недолгий срок. Почему «Рубину» не попробовать его взять к себе, чтобы он повторил свой подвиг? Карреру сейчас приглашают только для того, чтобы решить задачу с выходом в РПЛ, его берут на короткий срок. Вторая задача уже будет формироваться со временем, если будет результат", — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Итальянский специалист работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

15 ноября, «Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды по собственному желанию.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-karreru-priglashayut-v-rubin-chtoby-reshit-zadachu-s-vykhodom-v-rpl-ego-berut-na-korotk-1437737/

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Анзор Кавазашвили
Футбол
Первая лига
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3
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
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8
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