Кавазашвили: «Карреру сейчас приглашают в «Рубин» только для того, чтобы решить задачу с выходом в РПЛ»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера «Рубина».

«Знаете, какая бывает тренерская судьба? Тренер может в одной команде получить огромные профессиональные знания, создать коллектив и уйти, а после этого не найти работу нигде. Также можно стать главным тренером и за короткий период стать чемпионом, потом уйти и не найти себя в футболе в другой стране.

Вот у Карреры появилось, можно сказать, приветливое предложение из Казани. «Рубин» долго думал и смотрел, кто за короткий период может вывести клуб в РПЛ. Массимо был обычным помощником главного тренера «Спартака», потом возглавил «красно-былых» и сделал команду чемпионом за недолгий срок. Почему «Рубину» не попробовать его взять к себе, чтобы он повторил свой подвиг? Карреру сейчас приглашают только для того, чтобы решить задачу с выходом в РПЛ, его берут на короткий срок. Вторая задача уже будет формироваться со временем, если будет результат", — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Итальянский специалист работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

15 ноября, «Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды по собственному желанию.