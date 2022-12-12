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12 декабря, 21:43

Орлов — о возможном уходе Кругового из «Зенита»: «Лучше находиться в команде, в которой ты можешь чему-то научиться»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о возможном уходе полузащитника Данилы Кругового из «Зенита».

«Кругового выпускают довольно часто. Мостовой решает вопросы, когда его выпускают — забивает и создают остроту. А Круговой не выглядит таким надежным. Уходить или нет — его личное дело. Но что даст ему эта аренда? Лучше находиться в команде, в которой ты можешь чему-то научиться. Рядом с тобой тренируются Малком, Вендел, Клаудиньо, Барриос, Дуглас Сантос. Посмотри, как они работают с мячом. Не надо их копировать — бери лучшее и обрамляй в свою российскую корону Кругового. В этом ведь и есть смысл — впитывать в себя. Это все равно что ты проходишь обучение в университете. А ты хочешь пойти сейчас в среднюю школу — в другую команду», — приводит Sport24 слова Орлова.

Ранее сообщалось, что у Кругового был вариант перейти в «Локомотив» в зимнее трансферное окно, однако полузащитник отказался от этой возможности.

24-летний футболист перешел в «Зенит» в августе 2019 года. В текущем сезоне он провел за петербуржский клуб 15 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-12-orlov-o-vozmozhnom-ukhode-krugovogo-iz-zenita-ty-uchishsya-v-universitete-a-seychas-khochesh-poyti-v-srednyuyu-shkolu

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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5
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