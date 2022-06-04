Кавазашвили предложил устроить в российском футболе коммунистические соревнования

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на массовый отъезд легионеров из российских клубов.

«Сегодня надо устроить коммунистические соревнования. Это то, что было в Советском Союзе между футбольными клубами, то есть между олигархами, которые содержат эти клубы. И определить, кто больше из них за два-три года сможет из детских спортивных школ привлечь футболистов в основные составы своих клубов. Которые через какое-то время смогут стать замечательными, знаменитыми форвардами, защитниками, вратарями и так далее. Как это было при Советском Союзе, когда на одно место в сборной СССР всегда претендовало по пять лучших футболистов», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее, в марте 2022 года, ФИФА разрешила иностранным футболистам приостановить контракты с российскими клубами.