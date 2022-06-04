Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возращение полузащитника Остона Урунова в «Спартак» после окончания аренды в «Уфе».

«Не знаю, чем может Урунов помочь в «Спартаке». Это руководство пусть разбирается. У него за это время были мизерные результаты, от него нет совсем никакого КПД. Зачем он нужен «Уфе», которой надо ему платить зарплату. Они лучше отдадут его туда, откуда брали. Теперь пусть «Спартак» думает, как с ним поступать», — сказал Гаврилов «СЭ».

21-летний узбекский полузащитник провел в аренде в «Уфе» два сезона: 2020/21 и 2021/22. В прошедшем сезоне Урунов провел 17 матчей в составе башкирского клуба.