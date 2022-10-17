Кавазашвили объяснил, почему игру Селихова в дерби с ЦСКА можно назвать нервной

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру вратаря красно-белых Александра Селихова в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Стоит обратить внимание на очень нервную игру со стороны Селихова. Возможно, потому что практикуются в «Спартаке» два равных вратаря, и они играют через игру. Это категорически запрещено. Ни один опытный тренер таких поступков не допускает», — сказал Кавазашвили «СЭ».

28-летний Селихов в текущем сезоне провел 12 матчей за «Спартак» и пропустил 17 голов.