Кавазашвили объяснил, почему игру Селихова в дерби с ЦСКА можно назвать нервной
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру вратаря красно-белых Александра Селихова в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
«Стоит обратить внимание на очень нервную игру со стороны Селихова. Возможно, потому что практикуются в «Спартаке» два равных вратаря, и они играют через игру. Это категорически запрещено. Ни один опытный тренер таких поступков не допускает», — сказал Кавазашвили «СЭ».
28-летний Селихов в текущем сезоне провел 12 матчей за «Спартак» и пропустил 17 голов.
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|
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|2
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|
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|13
|7
|4
|2
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|25
|
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|6
|3
|4
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|21
|
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|
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|5
|5
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|
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|13
|6
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|
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|1
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|
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|13
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|3
|7
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|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
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|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1
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