Личка назвал Сычевого одним из лучших нападающих в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о текущем положение дел команды в турнирной таблице РПЛ.

«Я очень рад за команду, мы заслуженно занимаем свое место в таблице, потому что много работаем. Сезон у нас все равно складывается непросто: проиграли «Крыльям», «Спартаку», «Локомотиву» и 8 мячей от «Зенита» — это очень сложно. Сейчас начинает появляться результат. Это самое главное. В матче с «Динамо» мы приехали за тремя очками, но, к сожалению, не выиграли. Перед сезоном я сказал, что если мы будем в первой восьмерке чемпионата, то для нас это успех! Наш тренерский штаб все для этого сделает», — цитирует «РБ Спорт» Личку.

Также он оценил игру форварда команда Владимира Сычевого.

«Не знаю. Он проделал огромную работу, поэтому его результативность абсолютно заслуженна. Уверен, что до конца 2022 года он забьет еще минимум четыре гола и продолжит нас радовать в следующем году. Сычевой — один из лучших нападающих в РПЛ», — добавил тренер «Оренбурга».

По итогам 13-го тура РПЛ «Оренбург», набрав 18 очков, занимает 9-е место.