Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Кавазашвили назвал лучших вратарей первой части сезона в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отметил лучших вратарей первой части сезона в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Перспективные голкиперы в первой части сезона — это Селихов, как ни странно, и мальчик из «Локомотива», Худяков. Я смотрю на него, мне импонирует его игра, но для него это большой урок, играть за такую команду, как «Локомотив». Нельзя не отметить Акинфеева, потому что он действительно многоопытный голкипер, который достоин внимания. В этом сезоне здорово прибавил Песьяков в «Ростове», Сафонов как всегда играет оригинально. Косяки бывают у любого вратаря, но это не значит, что его нужно убирать из вратарской обоймы», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Александр Селихов провел за «Спартак» 15 матчей, в которы пропустил 15 мячей и пять раз оставил ворота сухими.

Даниил Худяков провел за «Локомотив» 14 матчей, пропустив 30 мячей.

Источник: https://metaratings.ru/news/byvshiy-golkiper-spartaka-anzor-kavazashvili-nazval-luchshikh-vratarey-pervoy-chasti-sezona-v-rpl-1412851/
Александр Селихов
Анзор Кавазашвили
Даниил Худяков
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
6
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Головин — творческая отдушина в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Оценки Акатьевой поставили с нарушениями. Но пересмотра итогов «Гран-при» не будет
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Лихачев: «Динамо» укомплектовано неплохо, и есть все, чтобы бороться за самые высокие места»
Галямин считает, что ЦСКА будет бороться за четвертое-пятое место в чемпионате
«Црвена Звезда» проведет встречу со стороной Сычевого на матче с «Зенитом»
Мостовой: «Я Абаскаля не знаю и знать не хочу. Он уедет года через два, и все его забудут»
Кузнецов: «Вначале ЦСКА играл ярко, а сейчас команда не показывает тот футбол, нет изюминки»
В «Оренбурге» отреагировали на информацию о возможном трансфере Сычевого в «Црвену Звезду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили назвал лучших тренеров первой части сезона в РПЛ

Гаджиев заявил, что у Сычевого есть хорошие задатки для стабильного выступления в РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости