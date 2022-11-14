Кавазашвили назвал лучших вратарей первой части сезона в РПЛ

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отметил лучших вратарей первой части сезона в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Перспективные голкиперы в первой части сезона — это Селихов, как ни странно, и мальчик из «Локомотива», Худяков. Я смотрю на него, мне импонирует его игра, но для него это большой урок, играть за такую команду, как «Локомотив». Нельзя не отметить Акинфеева, потому что он действительно многоопытный голкипер, который достоин внимания. В этом сезоне здорово прибавил Песьяков в «Ростове», Сафонов как всегда играет оригинально. Косяки бывают у любого вратаря, но это не значит, что его нужно убирать из вратарской обоймы», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Александр Селихов провел за «Спартак» 15 матчей, в которы пропустил 15 мячей и пять раз оставил ворота сухими.

Даниил Худяков провел за «Локомотив» 14 матчей, пропустив 30 мячей.