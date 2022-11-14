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Гаджиев заявил, что у Сычевого есть хорошие задатки для стабильного выступления в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о перспективах нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Никто не сможет точно сказать, будет ли Сычевой забивать много и в дальнейшем. Немного настораживает то, что в прошлом у него никогда не было столь успешных сезонов, даже в Первой лиге. А ведь Владимиру уже 26 лет. В Российской Премьер-лиге стабильно высокую результативность на протяжении нескольких лет показывали только Артем Дзюба и Федор Смолов. Можно сказать, что у Сычевого хорошие задатки, чтобы пойти по их пути. В его послужном списке в нынешнем сезоне есть очень «породистые», качественные голы. Кроме того, он хорошо играет и вверху, и внизу. Это говорит о его высоком потенциале», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Он также отметил, что реализация этого потенциала будет зависеть только от самого футболиста. По его словам, если Сычевой будет так же настойчив, собран и профессионален, то сможет забивать так же часто и в будущем.

26-летний россиянин выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 17 матчей, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10430801-gadzhiev-ocenil-sposobnost-sychevogo-prodolzhat-mnogo-zabivat.html
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РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
Гаджи Гаджиев
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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