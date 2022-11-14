Гаджиев заявил, что у Сычевого есть хорошие задатки для стабильного выступления в РПЛ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о перспективах нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Никто не сможет точно сказать, будет ли Сычевой забивать много и в дальнейшем. Немного настораживает то, что в прошлом у него никогда не было столь успешных сезонов, даже в Первой лиге. А ведь Владимиру уже 26 лет. В Российской Премьер-лиге стабильно высокую результативность на протяжении нескольких лет показывали только Артем Дзюба и Федор Смолов. Можно сказать, что у Сычевого хорошие задатки, чтобы пойти по их пути. В его послужном списке в нынешнем сезоне есть очень «породистые», качественные голы. Кроме того, он хорошо играет и вверху, и внизу. Это говорит о его высоком потенциале», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Он также отметил, что реализация этого потенциала будет зависеть только от самого футболиста. По его словам, если Сычевой будет так же настойчив, собран и профессионален, то сможет забивать так же часто и в будущем.

26-летний россиянин выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 17 матчей, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи.