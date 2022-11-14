Кавазашвили назвал лучших тренеров первой части сезона в РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал лучших тренеров первой части РПЛ нынешнего сезона.

«Я думаю, можно особо отметить Семака, Карпина, Абаскаля и Федотова. Эти тренеры сейчас на виду, они делают все для того, чтобы их команды были в лидерах. Гончаренко? Почему я должен его называть лучшим тренером первой части? Когда «Урал» будет в пятерке, тогда я его назову в числе лучших тренеров чемпионата», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Спартак» занимает второе место (36 очков), замыкает тройку «Ростов» (35 очков). «Динамо» набрал 29 очка и нахотиться на четвертом месте.