Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:55

Кавазашвили назвал лучших тренеров первой части сезона в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал лучших тренеров первой части РПЛ нынешнего сезона.

«Я думаю, можно особо отметить Семака, Карпина, Абаскаля и Федотова. Эти тренеры сейчас на виду, они делают все для того, чтобы их команды были в лидерах. Гончаренко? Почему я должен его называть лучшим тренером первой части? Когда «Урал» будет в пятерке, тогда я его назову в числе лучших тренеров чемпионата», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Спартак» занимает второе место (36 очков), замыкает тройку «Ростов» (35 очков). «Динамо» набрал 29 очка и нахотиться на четвертом месте.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-nazval-luchshikh-trenerov-pervoy-chasti-sezona-v-rpl-1412856/
Анзор Кавазашвили
Валерий Карпин
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
7
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Оценки Акатьевой поставили с нарушениями. Но пересмотра итогов «Гран-при» не будет
«Головин — творческая отдушина в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Оренбурга» — о легионерах: «Они не собираются уходить или приостанавливать контракт с нами»

Кавазашвили назвал лучших вратарей первой части сезона в РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости