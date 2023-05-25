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Кавазашвили: «Дзюба является лучшим форвардом в современной истории России. Хочу, чтобы Артем вернулся в «Спартак»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что думает о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«В России не было и не будет в ближайшее время такого нападающего, как Артем Дзюба. Сужу по схемам наших клубов: они играют без выдвинутого центрального форварда, а используют их по флангам или оттягивают назад. Артем всегда выжидает мяч, стоя в центре поля, не делает резких движений и реализовывает все свои моменты — большой молодец, прямо как хищник! Если сборной России нужен нападающий, тренерский штаб обязан вызвать Дзюбу, потому что он это заслужил своей игрой. Он является лучшим форвардом в современной истории нашей страны. Я хочу, чтобы Артем вернулся в «Спартак», но руководство клуба об этом не думает почему-то», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

25 мая стало известно о том, что «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. 34-летний нападающий провел 11 матчей в составе московского клуба, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи. Ранее футболист выступал за «Зенит», «Ростов», «Спартак», тульский «Арсенал» и другие команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-hochu-chtoby-dzyuba-vernulsya-v-spartak-artem-luchshij-forvard-sovremennoj-rossii/
Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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