Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Локомотива» над красно-белыми (1:0) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Не хватило везения. Не думаю, что они уступали по мастерству. Первый тайм более курьезный, смешной на этом заснеженном поле. Во втором тайме опасных эпизодов у «Локомотива» было больше. На мой взгляд, «Локомотив» концовку игры провел лучше. Я не понимаю судей. В каком-то моменте они показывают красную карточку, в каком-то нет. В прошлом туре Иванов не показал красную игроку «Нижнего Новгорода». Понятно, что «Нижний Новгород» входит в пул петербургских команд, поэтому для них судейство особое. Но «Локомотив» в такой пул не входит. Для меня всегда является секретом, когда человеку показывают за такой фол красную карточку. А куда он должен эту ногу деть? Я просто не вижу возможности для человека что-то в этой ситуации исправить. А красная карточка когда-то дается, а когда-то нет», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Локомотив» (37 очков) после домашней победы идет пятым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и имеет матч в запасе. «Спартак» занимает десятое место (27 очков).