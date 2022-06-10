Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении на пост главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Главное — не абаскалиться! Не доверяет «Спартак» нашим специалистам. Несмотря на успехи Абаскаля в Швейцарии, это кот в мешке. Владельцы «Спартака» делают все, чтобы команда не претендовала на призовые места», — сказал Губерниев «СЭ».

10 июня стало известно, что Абаскаль стал главным тренером «Спартака». Сроки контракта с 33-летним испанцем не сообщаются.

Абаскаль в минувшем сезоне в качестве и.о. главного тренера вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.