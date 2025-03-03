Касинтура поделился впечатлениями от морозов в России

Ангольский полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура признался, что российские морозы усложнили его выступление в матче 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«На улице холодно, и подготовиться к игре было тяжело. Честно говоря, я даже не помню, когда в последний раз такое состояние было задолго до окончания матча. Есть над чем работать», — цитирует Касинтуру «ВсеПроСпорт».

Встреча махачкалинской и московской команды проходила при температуре -7 и сильном ветре.

27-летний хавбек выступает за махачкалинское «Динамо» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне Касинтура забил 2 гола и отдал одну результативную передачу в 21 матче во всех турнирах.